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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

صدى البلد


أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال في يومها الأول، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجاري في مدينة الإسماعيلية.


وحققت اللاعبة نضال محمد صاحبة الـ 19 عامًا ولاعبة المشروع القومي بدمياط، ثلاث ميداليات في وزن 49 كجم، فقد توجت بالميدالية الفضية في منافسات الخطف، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل اللاعب نورالدين محمد زكي صاحب الـ 20 عامًا ولاعب المشروع القومي بأسيوط، على ثلاث ميداليات في وزن 61 كجم، حيث حصد برونزية الخطف وميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع.


ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.


 

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