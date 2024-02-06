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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

 

حرصت المذيعة ياسمين عزعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، على الرد عن أنباء زوجها.

 

 

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

تصدرت الفنانة إنجي خطاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها اعتزال الفن، حيث قالت: "قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا".

 

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

 

 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطباء وهو يحذر من تقديم الحلويات المصنعة للأطفال وذلك بسبب أضرارها الجسيمة.

اعتزال الفن اطلالات الحلويات المصنعة المذيعة ياسمين عز الفنانة إنجي خطاب المرأة والصحة زواجها صور انجي خطاب موقع “صدى البلد” نشرة الصحة والمرأة نشرة الصحة ياسمين عز

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