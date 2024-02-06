نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

حرصت المذيعة ياسمين عزعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، على الرد عن أنباء زوجها.

تصدرت الفنانة إنجي خطاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها اعتزال الفن، حيث قالت: "قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطباء وهو يحذر من تقديم الحلويات المصنعة للأطفال وذلك بسبب أضرارها الجسيمة.