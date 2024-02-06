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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قريبا.. أنقرة تعلن إعادة فتح القنصلية العامة في بنغازي

تركيا وليبيا
تركيا وليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قررت إعادة فتح قنصليتها العامة في بنغازي قريبا.

وأوضح أنه سيزور ليبيا غدا الأربعاء؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وفي وقت سابق، أشار السفير التركي إلى استكمال الإجراءات لفتح القنصلية التركية بمدينة بنغازي، ومساهمة الشركات التركية في التنمية والإعمار.

وأشاد سفير تركيا بما قامت به ليبيا تجاه تركيا حيث كانت أولى الدول التى قدمت يد المساعدة للمدن المتضررة من الزلازل التي ضربت عدة مدن تركيا.

وأثنى الوزير على جهود الشركات التركية العاملة بليبيا ومساهمتها في خطة الإعمار والتنمية بمختلف المناطق، مؤكداً أهمية التشبيك بين القطاع الخاص وتعزيز دوره بقطاع الاستثمار في مجالات الاهتمام المشترك.

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