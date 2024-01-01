بنتخانق بسبب الأكل..رسالة مؤثرة من أوكا لزوجته مي كساب على الهواء

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنانة مي كساب، للحديث عن حياتها الفنية والمهنية والشخصية.

وقالت "مي كساب": مشاعري خلال تقديم شخصية ثرية بمسلسل جعفر العمدة كانت مختلفة وشعرت بها لأول مرة، متابعة: ورق المسلسل كان رائعا ومكتملا.

وتحدث "أوكا" عن زوجته، قائلا:"مي كل حاجة في حياتي وواقفة جنبي من قبل ما نتجوز وشالت حاجات كتير أوي".

وأضاف: "عايز أعوضها عن كل اللي فات وكفاية طيبة قلبها على أهلي وأصحابي والناس اللي متعرفهمش وأنا بتعلم منها"، متابعا: "في الأول كنت دايما بنتخانق أنا ومي كساب بسبب طبخها".

واسترسل: “بنتشارك أنا ومي في كل حاجة..بناخد رأي بعض في كل الأعمال من أول أغنية العب يلا، باخد رأي مي كساب في كل حاجة، وهي بتغيير على من خوفها وأنا بقدر دا فيها”.



