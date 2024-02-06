عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

صدى البلد

اذا كنت من محبي الحلويات الموفرة، نقدم اليك طريقة عمل البسبوسة كما يعدها  الحلواني 

مكوّنات عمل البسبوسة

سميد – 500 غرام

سمن – نصف كوب

حليب سائل - كوب

سكر – كوب

جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة

شربات – كوب ونصف

طحينة – ملعقتان كبيرتان

فول سوداني نيء – بحسب الحاجة

طريقة تحضير البسبوسة

1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل ادخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالشربات الساخن وأتركيها حتى تبرد قبل تقديمها على سفرتك.

"وبالف هنا 

البسبوسة الحلويات بسبوسة الحلوانى طريقة عمل البسبوسة عمل البسبوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

حقيقة خافية عن فوائد مذهلة لـ القهوة

أرخص من الفينو .. طريقة عمل الكريب للسندوتشات

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

كيفية تنسيق إطلالاتك الجينز في السهرات والمناسبات

ترشيحاتنا

نادي سيراميكا كليوباترا يهنئ حسام حسن بتعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

الصحة تعلن عن بروتوكول تعاون حول الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

قائد الجيش الثاني الميداني يستعرض مع وفد الملحقين العسكريين جهود مصر لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

اعتماد تعيين ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ