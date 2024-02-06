زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

اذا كنت من محبي الحلويات الموفرة، نقدم اليك طريقة عمل البسبوسة كما يعدها الحلواني

مكوّنات عمل البسبوسة

سميد – 500 غرام

سمن – نصف كوب

حليب سائل - كوب

سكر – كوب

جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة

شربات – كوب ونصف

طحينة – ملعقتان كبيرتان

فول سوداني نيء – بحسب الحاجة

طريقة تحضير البسبوسة

1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.

2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.

3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.

4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل ادخالها الى الفرن.

5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.

6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.

7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالشربات الساخن وأتركيها حتى تبرد قبل تقديمها على سفرتك.

"وبالف هنا