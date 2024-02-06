بعد قليل.. تكريم الفائزين بمسابقة «معا» في معرض الكتاب

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة مبادرة (معًا) لعودة القيم الإيجابية، والتي تقام بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارات؛ الثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.

يحضر الاحتفالية، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونجوى صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات الأزهر والوزارات المعنية.

وتهدف مبادرة(معًا) لعودة القيم الإيجابية، إلى تأصيل القيم الإيجابية والأخلاق الكريمة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش داخل المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتعميق روح الولاء والانتماء لطلاب الأزهر الشريف، واكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف.