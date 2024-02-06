متحديا الغرب.. بوتين يلمح للاستعداد النووي الروسي| تفاصيل

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار التوترات بين روسيا والناتو والغرب.

وأوضح التقرير أن الرئيس الروسي بوتين يتحدى الغرب ويطلق تحذيرات نووية، حيث قال بوتين:" لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل ".

وتابع التقرير أن محللون رأوا أن توقيت إعلان بوتين عن الاستعدادات النووية له علاقة بالانتخابات الرئاسية في موسكو .

وأكمل التقرير أن محللون آخرون رأوا أن القوة النووية لروسيا تعتبر رسالة ردع وتهديد للغرب .

ولفت التقرير إلى أن لعبة الاستنزاف الاقتصادي لروسيا من قبل الغرب في طريقها للفشل، وارتفعت شعبية بوتين داخل روسيا بشكل ملحوظ خاصة بعدما حققته روسيا من انتصارات في الحرب الأوكرانية وصمود اقتصادها في وجه العقوبات الغربية .