عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود

روسيا تسقط مسيرات
روسيا تسقط مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط سبع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا الليلة الماضية.

وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، أيضاً مدينة جوبكين في بيلجورود، حيث سقطت طائرة بدون طيار على أراضي منطقة مأهولة بالسكان وانفجرت. 


وبحسب المعطيات لم تسجل أي خسائر بشرية، فيما لحقت أضرار بالمنازل حيث تحطمت النوافذ وتحطمت الأسطح وبعض واجهات المنازل.

وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف عن سقوط مسيرة أوكرانية في مدينة جوبكين بالمقاطعة.

وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وأن الأضرار اقتصرت على الماديات في 4 منازل.

الدفاع الروسية القوات المسلحة الأوكرانية القوات المسلحة بكين بيلجورود طائرة بدون طيار مسيرات أوكرانية مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

بعد تخوف جماهير الزمالك.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن صفقة عبدالله السعيد

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية

مقتل 14 شخصاً في قصف أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

ادعولنا .. أول تعليق من ابنة أصاله بعد استقبال مولودتها الأولى

أصالة تستقبل أولى حفيداتها وابنة شام الذهبى

إصابة 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة سكنية بـ«بيلغورود» الروسية

روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من بيلجورود

موسكو تعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقته أوكرانيا فوق بيلغورود

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

مصدر مسؤول: لا صحة لنقل معبر رفح للمثلث الحدودي بمنطقة كرم أبوسالم

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

انتبة قبل أن تضعها فى فمك.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

مصادر: رؤساء مجالس مستوطنات غزة ينامون أمام مكتب نتنياهو للقائه

لازم يحضر | استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب.. بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

الملك تشارلز يعاني من هذا المرض القاتل.. إليك تفاصيله وتحذير خاص منه

سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ