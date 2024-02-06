الدفاع الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط سبع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا الليلة الماضية.

وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، أيضاً مدينة جوبكين في بيلجورود، حيث سقطت طائرة بدون طيار على أراضي منطقة مأهولة بالسكان وانفجرت.



وبحسب المعطيات لم تسجل أي خسائر بشرية، فيما لحقت أضرار بالمنازل حيث تحطمت النوافذ وتحطمت الأسطح وبعض واجهات المنازل.

وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف عن سقوط مسيرة أوكرانية في مدينة جوبكين بالمقاطعة.

وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وأن الأضرار اقتصرت على الماديات في 4 منازل.