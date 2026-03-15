السياحة تطالب الشركات بمراجعة بيانات الحجاج قبل إصدار التأشيرات

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها من الشركات المنفذة للحج هذا العام، بخطاب وزارة السياحة والآثار بضرورة وسرعة إصدار تأشيرات حجاج الشركات، فى ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج 1447 هـ.

وطالبت غرفة شركات السياحة، بإيفاد مندوب الشركات المنفذة لبرامج الحج هذا الموسم إلى غرفة العمليات المُعده من وزارة السياحة والآثار لإصدار تأشيرات الحجاج الكائنة ببرج مصر للسياحة لمراجعة بيانات الحجاج قبل إصدار التأشيرات.

ونوهت الغرفة، بأنه حال عدم إيفاد مندوب شركات السياحة ستقوم وزارة السياحة والآثار، بإصدار التأشيرات بناء على البيانات المدرجة على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، مع تحمل الشركة التى تقاعست عن إيفاد مندوبها كامل مسؤولية التأشيرات الصادرة للحجاج.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، في خطابها للغرفة على تحمل الشركات المسؤولية القانونية تجاه حجاجها حال عدم إصدار تأشيرة الحج على ضوء تأخرها في إنهاء الإجراءات.