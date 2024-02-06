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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هينفع مع اللاعبية دي.. إبراهيم سعيد يعلق على تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق علي قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس :"  تم اختيار حسام حسن مديرا فنيا 
‏لمنتخب مصر 🇪🇬❤️
‏مبروووك وبتمني له التوفيق ❤️
‏هو الوحيد اللي هينفع مع اللاعيبه دي بصراحه 👊
‏واللي مش عاجبه يعتزل دولي 
‏منتخب مصر اكبر من اي  لاعب بالتوفيق ❤️".


كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة ان مجلس الادارة سيعقد اجتماعا طارئا خلال ساعة لمناقشة جميع التفاصيل الاخيرة المتعلقة باختيار حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأكد المصدر لـ صدى البلد انه تم الاتفاق على تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن لقيادة منتخب مصر على ان يكون ابراهيم مديرا للمنتخب.

وعلم صدى البلد ان محمد يوسف المدير الفني السابق للاهلي اعتذر عن الاستمرار بمنصب المدرب العام للفراعنة بعد تعيينه اول امس الاحد حيث كان من المفترض استمراره مع جهاز فني اجنبي .

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