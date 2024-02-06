محافظ الإسكندرية: صرف مكافأة مالية للعاملين بخدمة المواطنين بحي شرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب، بصرف مكافأة مالية للعاملين بإدارة خدمة المواطنين، والمركز التكنولوجي بالحي، تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل.

وأكد أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع النماذج المتميزة من عمال محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال متابعة الشريف، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل، وإدارة خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي بمبنى ديوان حي شرق، وكذلك سيارة خدمات مصر المتمركزة أمام حي شرق، في إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء للوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق.

وخلال الجولة، استمع المحافظ من المواطنين المترددين على المراكز الخدمية بحي شرق عن مستوى الأداء، مؤكدًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين.