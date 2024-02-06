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ديني

مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر ينظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

نظم مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر دورة تدريبية حول برنامج التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بكليات: العلوم، والتجارة، وطب الأسنان، إضافة إلى كليتي: الدراسات الإسلامية والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، حاضر خلالها الدكتور محمد محسن رمضان، المحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية؛ صرحت بذلك الدكتورة عفاف أبو الفتوح صالح، مدير المركز.

وأشارت إلى أن هذه الدورات التدريبية تقام برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضحت أبو الفتوح أن الدورة التدريبية التي عقدت على مدار يومين هي منحة مقدمة من مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر للمرة الثالثة.

وأضافتْ أن مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر مركز معتمد دوليًّا؛ فهو حاصل على الشهادة الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الأيزو (ISO21001:2018) مما جعله متوافقًا مع معايير الجودة العالمية، وهو حاصل أيضًا على شهادة الاعتماد في أساسيات التحول الرقمي من المجلس الأعلى للجامعات، وهو مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وهو حاصل على شهادة اعتماد دولي من icdl arabia من منظمة اليونسكو.

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مركز الحاسب الآلي الأزهر الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني

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