برلمانيه توضح أسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر

فسرت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر مع نقصه في السوق المحلية.

ولفتت سعيد في تصريحات خاصة الى صدى البلد النظر إلى أن المستهلك في مصر يتعامل مع الدواء بالاسم التجاري وليس العلمي، وهذا الأمر ضمن أسباب نقص بعض السلع، نظرا لتزايد الطلب على أنواع معينة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر مع شحهم بالأسواق .

وأكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أنه يوجد بدائل في الأدوية مطالبة بضرورة بيع الأدوية بالاسم العلمي، المسجل به الدواء، وهو ما سيساهم في خفض الأسعار .



وأوضحت اهتمام الدولة المصرية بتوطين صناعة الدواء من خلال دعم التصنيع المحلي لبعض الأدوية المستوردة، والذي بدوره يؤدي إلى خفض الواردات وأيضا الأسعار، مطالبة كل من الأطباء وأيضا المواطنين بعدم الاعتياد على نوع معين.

واستنكرت سعيد سلوكيات المواطنين الخاطئة في التعامل مع أدوية السكر والغدة، واستخدامها في انقاص الوزن دون الاستعانة بطبيب، مشيرة إلى أن عواقب هذا الأمر متعددة أولها ظهور أعراض صحية خطيرة للمستهلك، وأيضا نقص حجم المعروض من هذه الأدوية وعدم وصولها للمرضى المحتاجين إليها.

وطالبت عضو صحة النواب، الحكومة بأن يكون لها خطة واضحة ورؤية معلنة من خلالها يتم حل أزمة نقص الدواء في مصر.