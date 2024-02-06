ناقد رياضي: منتخب الأردن يسطر تاريخا جديدا في قارة آسيا

علق الناقد الرياضي خالد علي، على تأهل منتخب الأردن، إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية.

وقال “علي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نأمل أن يكون نهائي كأس آسيا عربي خالص ويحقق منتخب قطر الفوز في مباراته المنتظرة".

وأضاف "منتخب الأردن كان لديه إصرار على تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقام بتنفيذ عدد كبير من الهجمات على كوريا الجنوبية".

وتابع "منتخب الأردن يسطر تاريخا جديدا في قارة آسيا ويقوم بإقصاء عدد كبير من المنتخبات القوية".

وأكمل "موسى التعمري أفضل لاعب في مباراة الأردن وكوريا اجلنوبية في نصف نهائي كأس آسيا".