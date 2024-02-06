كلهم نجوم.. أحمد موسى يهنئ منتخب الأردن بالتأهل لنهائي كأس آسيا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب الأردن بالتأهل التاريخي إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مبروك للشعب الأردني، والملك عبد الله الثاني على تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "لأول مرة في تاريخ الأردن يصل المنتخب الأردني لنهائي آسيا"، معلقا "منتخب الأردن كله نجوم وكان لديهم إصرار على تحقيق النصر".

وأكمل "كل التحية والتقدير إلى المنتخب الأردني الذي أسعدنا بشكل كبير وإحنا فرحانين بجد كأن منتخب مصر هو الذي يلعب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" منتخب الادرن هو منتخب الاحلام وكل لاعب في المنتخب الادرني يستحق التقدير والتهنئة ".