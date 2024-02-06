وفد من أعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي يزور شمال سيناء..وأحمد موسى: معبر رفح مفتوح

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنظيم القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " الملحقون العسكريون العرب والأجانب توجهوا إلى شمال سيناء والعريش ورفح للتعرف على مجهودات مصر لتقديم المساعدات لقطاع غزة ".

وتابع موسى :" تم شرح مجهودات القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".

وأكمل:"الدولة المصرية تمتلك القدرات التي تمكنها من تقديم المساعدات لقطاع غزة واستقبال المصابين وتقديم الخدمات الطبية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" معبر رفح مفتوح على مدار الـ 24 ساعة طوال الـ 7 أيام في الأسبوع ".