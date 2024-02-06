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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجات.. دار الإفتاء تجيب

قراءة سورة يس
قراءة سورة يس

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟

قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس"؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

وأشارت إلى أن قراءة سورة "يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة "يس" حصل له مقصوده بإذن الله.

دار الإفتاء قضاء الحاجات قراءة القران

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حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجات.. دار الإفتاء تجيب


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