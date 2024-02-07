المسلماني: ما يحدث في قطاع غزة أكبر من أي خيال سينمائي

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن ما يحدث من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شيء مخالف لكل المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن ما صدر من معلومات عن معاملة الأسرى داخل السجون في إسرائيل، شيء مروع.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن ما يحدث في قطاع غزة أكبر من أي خيال سينمائي، مؤكدا أنه لم يهتز أحد في إسرائيل تجاه ما يحدث.

لا يصدق ما يحدث.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن هناك مشاهد مروعة في غزة، منها سيدة مسنة تسير في الشارع ومعها حفيدها، وترفع الراية البيضاء، خوفا من بطش الجنود الإسرائيليين، ودبابة إسرائيلية على بعد 200 متر، ضربت تلك السيدة، فسقطت فورا على الأرض، وحفيدها الصغير لا يصدق ما يحدث.