المسلماني: العالم كله يرى المشاهد المروعة في قطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن إسرائيل تصر على أن يكون ما بعد الحرب أسوأ من الحرب، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه إصرار على عدم وجود تعليم أو دولة، لأن الأونروا هي الضامنة للصحة والتعليم في القطاع.

وقال المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن العالم كله يرى مشاهد مروعة من القطاع، بسبب الحرب الإسرائيلية، وهو ما يعكس وجود خلل نفسي لدى الجنود الإسرائيليين.

مشاهد اعتقال بعض الفلسطينيين

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن هناك مشاهد غير إنسانية في قطاع غزة تقوم بها إسرائيل، منها مشاهد اعتقال بعض الفلسطينيين، وهم يرتدون ملابس خفيفة وحفاة ويتعاملون معهم بطريقة وحشية.