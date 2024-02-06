إيناس حمدان: وقف تمويل وكالة الأونروا كارثة إنسانية

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا بغزة، أن الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية تقدم خدمات إغاثية للسكان بقطاع غزة، سواء قبل الحرب أو بعدها.

قالت إيناس حمدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه بعد العدوان الإسرائيلي على غزة أصبح دورالمنظمة أكبر، خاصة في تقديم خدمات غذائية وصحية لملايين الفلسطينيين في القطاع.

تابعت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا بغزة، أن قرار عدد من الدول المانحة التي تقدم الدعم المادي للأونروا وعددهم 16 دولة بإيقاف تمويل الأونروا خطير ومتسرع وانعكاساته سيمثل كارثة إنسانية.