مدير مكتب إعلام الأونروا بقطاع غزة: تداعيات وقف التمويل ستكون كارثية.. فيديو

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة، إن عمليات الأونروا في غزة وباقي المناطق قد تكون مهددة بالتوقف بنهاية الشهر الحالي.

وأضافت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "قرار عدد من الدول المانحة التي تقدم الدعم المادي للأونروا وعددهم 16 دولة بإيقاف تمويل الأونروا خطير ومتسرع وانعكاساته ستكون كارثية على الوضع خاصة في غزة".

وأشارت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة،: "الحرب ما زالت مستمرة في غزة وحاجة اللاجئين والنازحين في قطاع غزة أكبر مما مضى بكثير".