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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طبيب من غزة يروي 45 يومًا من "التعذيب" في الأسر الإسرائيلي

صدى البلد

كشف الطبيب الفلسطيني الدكتور سعيد عبد الرحمن معروف، للجارديان، تفاصيل مروعة عن اعتقاله لمدة 45 يومًا من قبل القوات الإسرائيلية. ووصف الدكتور معروف، الذي كان يعمل في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، كيف كان يتم تكبيله باستمرار وتعصيب عينيه والحرمان من النوم.

وروى أنه اضطر للنوم على الأسطح المغطاة بالحصى دون وسائل الراحة الأساسية مثل مرتبة أو وسادة أو غطاء، وكل ذلك أثناء تشغيل الموسيقى الصاخبة.

وذكر الطبيب أن التعذيب الذي تعرض له كان شديدا، مشددا على تحديات وصف المعاناة والشتائم إلا إذا عاشها المرء. ولم يرد الجيش الإسرائيلي عندما اتصلت به رويترز للتعليق.

وقد نفت إسرائيل في السابق الاتهامات باستهداف المدنيين أو إساءة معاملتهم، واتهمت حماس باستخدام المستشفيات في العمليات العسكرية، وهو ما تدحضه حماس.

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