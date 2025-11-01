وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي

قالت الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية السابقة، إن على الأردن أن يعمل اليوم بكل انفتاح وتعاون مع مصر في المجالات الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن مصر تمثل للأردن نموذجًا حضاريًا ملهمًا وشريكًا أساسيًا في بناء المستقبل الثقافي العربي.

رفع الدخل القومي وتحفيز التنمية

وأضافت النجار، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعاون بين البلدين في مجالات الثقافات الصناعية والابتكارية يمكن أن يسهم في رفع الدخل القومي وتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة إذا استند إلى دراسات متعمقة ومشروعات مشتركة تقوم على الابتكار والإبداع.

وأكدت أن الأردن ينظر إلى مصر باعتبارها شقيقة كبرى وامتدادًا طبيعيًا له، مشددة على أن الروابط بين البلدين تتسم بالتشابك والتكامل في جميع المجالات، وأن العمل المشترك في الصناعات الثقافية يمكن أن يشكل نقطة تحول في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.