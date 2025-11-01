قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عظمة الماضي وطموح المستقبل.. أطباء القاهرة عن المتحف المصري الكبير

الديب أبوعلي

هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة د. شيرين غالب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والعالم أجمع، بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذى يتجاوز كونه تحفة معمارية أو ثقافية، لافتا إلى أن هذا الصرح الحضاري العظيم، الشامخ عند أقدام الأهرامات، يُجسد عظمة تاريخنا القديم وروعة حاضرنا المشرق.

وأضافت "غالب"، أن هذا الإنجاز الضخم، الذي يتطلب دقة وتفانيًا مُماثلًا للعمليات الجراحية الكبرى يؤكد أن مصر قادرة على الإبهار عندما تتوحد الإرادة والرؤية، وهو رسالة واضحة للعالم بأن مصر هي جسر الحضارة، وأن جذورنا التاريخية العميقة هي سر قوتنا المتجددة .

ومن جانبه قال الدكتور مينا سمعان وكيل النقابة، أن اللحظة التي نشهد فيها افتتاح المتحف المصري الكبير هي تتويج لرحلة لم تكن مجرد مشروع معماري، بل كانت تجسيدًا حقيقيًا للإرادة السياسية الواعية والقيادة الرشيدة، مؤكدة أن هذا الصرح العظيم، الذي يقف شامخًا كأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هو بصمة حضارية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات الجمهورية الجديدة،

وأضاف الدكتور عماد سلطان أمين صندوق النقابة، أن القيادة السياسية مثلت القوة الدافعة التي لا تلين، والتي عملت على تذليل كافة التحديات الهندسية والمالية واللوجستية، مُؤمنة بأن الاستثمار في التراث هو استثمار في القوة الناعمة للوطن ومستقبله الاقتصادي، موضحة أن المتحف الكبير هو رسالة مصر للعالم؛ رسالة سلام وتنمية، تؤكد أننا نمتلك القدرة على الجمع بين عظمة الماضي وطموح الحاضر، وأن مصر ماضية بثقة في طريقها لتكون منارة ثقافية عالمية.

نقابة أطباء القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهرامات المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الدكتورة شيرين غالب أطباء القاهرة مجلس نقابة أطباء القاهرة

