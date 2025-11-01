قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، إن في هذا اليوم التاريخي المشهود، تقف مصر العريقة شامخةً أمام العالم، لتُسطر صفحةً جديدة في سجل حضارتها الخالدة، بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الفريد الذي يختزل آلاف السنين من المجد والعظمة، ويُجسِّد عبقرية الإنسان المصري الذي صنع الحضارة وعلَّم الدنيا معنى الإبداع .

وأضاف: “المتحف المصري الكبير هو رسالة حضارية خالدة من أرض الكنانة إلى الإنسانية جمعاء، تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن، وحاضنةً للتراث الإنساني على مر العصور”.

وتابع محافظ الجيزة: "لقد أولت الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع العظيم اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في التاريخ الحديث، ليكون شاهدًا على نهضة وطنٍ يعيد قراءة ماضيه المجيد بعينٍ متطلعةٍ نحو المستقبل.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة، التي تحتضن هذا الصرح العالمي على أرضها، كانت على مدار الشهور الماضية في حالة استنفار وجهد متواصل لتأهيل وتطوير الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، لتخرج بصورةٍ تليق بعظمة مصر وكرم ضيافتها، وبما يعكس روح التعاون والمسؤولية بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقطاعات.

وقال محافظ الجيزة: "أود أن أوجّه في هذه اللحظة التاريخية تحية تقدير واعتزاز لأبناء محافظة الجيزة الذين شاركوا بجهدهم ووعيهم وانتمائهم في دعم أعمال التطوير والإعداد لهذا الحدث العالمي، وأدعوهم إلى مواصلة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، فالحفاظ على الجمال لا يقل أهمية عن صناعته.

وأوضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد احتفال أثري أو ثقافي، بل هو مناسبة وطنية تُجدد فينا روح الانتماء والعزيمة والإصرار على المضي قدمًا في طريق البناء والتنمية، وتؤكد أن مصر قادرة بعقول أبنائها وسواعدهم على تحقيق المستحيل.

واختتم كلمته قائلا: "فلنرفع رؤوسنا جميعًا فخرًا واعتزازًا، فها هي مصر تقدم للعالم أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني، يليق بمكانتها وتاريخها، ويرسخ صورتها كقبلة للحضارة ومهدٍ للإنسانية، فتحيا مصر بعراقتها، بحضارتها، وبأبنائها المخلصين.

المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

عباس عراقجي

إيران: لن نوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ومستعدون للتفاوض

القسام

كتائب القسام تؤكد جاهزيتها لاستخراج جثث الأسرى وتطالب الوسطاء بتجهيز المعدات

أرشيفية

اليونان: مقتل شخصين وإصابة عشرة في حادث إطلاق نار بجزيرة كريت

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد