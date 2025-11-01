محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، إن في هذا اليوم التاريخي المشهود، تقف مصر العريقة شامخةً أمام العالم، لتُسطر صفحةً جديدة في سجل حضارتها الخالدة، بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الفريد الذي يختزل آلاف السنين من المجد والعظمة، ويُجسِّد عبقرية الإنسان المصري الذي صنع الحضارة وعلَّم الدنيا معنى الإبداع .

وأضاف: “المتحف المصري الكبير هو رسالة حضارية خالدة من أرض الكنانة إلى الإنسانية جمعاء، تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن، وحاضنةً للتراث الإنساني على مر العصور”.

وتابع محافظ الجيزة: "لقد أولت الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع العظيم اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في التاريخ الحديث، ليكون شاهدًا على نهضة وطنٍ يعيد قراءة ماضيه المجيد بعينٍ متطلعةٍ نحو المستقبل.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة، التي تحتضن هذا الصرح العالمي على أرضها، كانت على مدار الشهور الماضية في حالة استنفار وجهد متواصل لتأهيل وتطوير الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، لتخرج بصورةٍ تليق بعظمة مصر وكرم ضيافتها، وبما يعكس روح التعاون والمسؤولية بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقطاعات.

وقال محافظ الجيزة: "أود أن أوجّه في هذه اللحظة التاريخية تحية تقدير واعتزاز لأبناء محافظة الجيزة الذين شاركوا بجهدهم ووعيهم وانتمائهم في دعم أعمال التطوير والإعداد لهذا الحدث العالمي، وأدعوهم إلى مواصلة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، فالحفاظ على الجمال لا يقل أهمية عن صناعته.

وأوضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد احتفال أثري أو ثقافي، بل هو مناسبة وطنية تُجدد فينا روح الانتماء والعزيمة والإصرار على المضي قدمًا في طريق البناء والتنمية، وتؤكد أن مصر قادرة بعقول أبنائها وسواعدهم على تحقيق المستحيل.

واختتم كلمته قائلا: "فلنرفع رؤوسنا جميعًا فخرًا واعتزازًا، فها هي مصر تقدم للعالم أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني، يليق بمكانتها وتاريخها، ويرسخ صورتها كقبلة للحضارة ومهدٍ للإنسانية، فتحيا مصر بعراقتها، بحضارتها، وبأبنائها المخلصين.