محافظة الجيزة تطلق حافلات تجوب الشوارع احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في أجواء يملؤها الفخر والانتماء، عن إطلاق المحافظة لعدد من الحافلات التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بمشاركة الشباب احتفالاً بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أعظم صرح حضاري وثقافي في العالم.



وأشار المحافظ إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار مشاركة أبناء الجيزة فرحتهم بالحدث العالمي الذي يترقبه العالم أجمع، مؤكداً أن المحافظة حرصت على أن تعكس الحافلات مظاهر البهجة والاحتفاء، حيث تم تزيينها بالأعلام ولافتات الترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأضاف النجار أن الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها المحافظة بمختلف قطاعاتها تأتي تأكيداً على روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية العريقة، مشيداً بجهود شباب الجيزة في المشاركة الإيجابية، وإظهار الوجه الحضاري للمحافظة بما يليق بعظمة المناسبة.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل على قدم وساق لتوفير كل سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي لنجاح فعاليات الافتتاح التاريخي، مشيراً إلى أن الجيزة باتت جاهزة لاستقبال الزائرين من مختلف دول العالم بعد تنفيذ خطة تطوير شاملة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.