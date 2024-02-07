مساعد «فيتوريا» يكشف كواليس المنتخب: صحينا برسالة «مرموش بيموت.. وإمام عاشور فقد النطق»

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للبرتغالي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بشأن كواليس منتخب مصرعبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أيمن عبد العزيز: صحينا على رسالة من طبيب المنتخب مرموش بيموت.. وإمام عاشور فقد النطق.

وكان قد ودّع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.