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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكهنات خبيثة.. بيان عاجل لـ الصين بشأن مشاركتها في هجمات سيبرانية بهولندا

علم الصين
علم الصين

أعلنت السفارة الصينية لدى هولندا، عن معارضتها أي "تكهنات خبيثة" واتهامات لا أساس لها بشأن مشاركة بكين في هجمات سيبرانية.

وأكدت السفارة الصينية أن بكين لن تسمح أبدا بالقيام بأنشطة غير قانونية مثل الهجمات السيبرانية في بلادها أو استخدام المرافق الصينية.

وكانت وكالتا استخبارات في هولندا، ذكرت في تقرير نادر، نُشر الثلاثاء، إن قراصنة إنترنت صينيين تدعمهم الدولة اخترقوا شبكة كمبيوتر داخلية في وزارة الدفاع الهولندية العام الماضي، وفق وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت الوكالتان، المعروفتان بالاختصارات «إم آي في دي» و«أيه آي في دي»، إن المتسللين وضعوا برامج ضارة معقدة تخفي نشاطها داخل شبكة الوزارة.

وأضافت في بيان مشترك: «الصين تستخدم هذا النوع من البرامج الضارة للتجسس على شبكات الكمبيوتر. وقد تم تطوير البرمجيات الخبيثة خصيصاً لأجهزة (فورتيجيت) التي تستخدمها المؤسسات كجدار حماية على أنظمتها. وتورد الشركة المصنعة (فورتينت) هذا المنتج في أنحاء العالم».

السفارة الصينية هولندا الصين هجمات سيبرانية تكهنات خبيثة

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