نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن امتحانات الطلبة المغتربين في روسيا وأوكرانيا| تفاصيل

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى محافظ البنك المركزى بشأن تعثر توفير الدولار بالنسبة للطلبة المصريين بكليات الطب المغتربين المسافرين لأداء إمتحاناهم فى روسيا وأوكرانيا.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن هؤلاء الطلاب المصريين الذين يدرسون فى كليات الطب فى روسيا وأوكرانيا لابد أن يؤدون الإمتحان للحصول على الشهادة ، مشيرة إلى أن لديهم التأشيرة ولكن لا تتوافر لهم الدولارات من أجل السفر لإستكمال دراستهم وأداء الإمتحانات.

واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن يتم تخصيص نسبة من العملة الدولارية للطلابين المصريين فى كليات الطب فى روسيا وأوكرانيا ، حتى تساعدهم فى أداء الإمتحانات والحصول على الشهادة.

وشددت على ضرورة توفير العملة الصعبة لهؤلاء الطلاب المغتربين حتى لا يضيع مستقبلهم ، خاصة وأنهم تركوا بلدهم من أجل الدراسة فى الخارج ، بهدف الحصول على شهادة جامعية من الخارج لكى تصقلهم بالخبرات العلمية ، مما يوفر لهم فرص فى سوق العمل.