دليل على قوة العلاقات|سفير سلطنة عمان عن اختيار بلاده ضيف شرف معرض الكتاب

قال عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن العلاقات العمانية المصرية متجذرة وتاريخية، مشيرا إلى أن العلاقة الثقافية كانت منذ عصر النهضة الحديثة.

وأضاف عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن تلك العلاقات الثقافية كانت منذ السبعينات وكان المعلم والإعلامي والمثقف المصري والعماني فى تألف ومودة وتعاون وتبادل للأفكار والمعطيات الثقافية بين البلدين.

وتابع عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، أن العلاقة التاريخية متجذرة فى كل جوانبها، لافتا إلى أن إختيار سلطنة عمان كي تكون ضيف شرف لمعرض الكتاب القادم 2024 ما يبعث على السرور والبهجة.