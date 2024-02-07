الصحف الكويتية اليوم| قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على حمص.. أمريكا ترصد طائرات روسية تحلق في منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا.. رئيس الأرجنتين يعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس

الكويت تدين عملية إطلاق النار في إسطنبول

أمير الكويت يصل إلى ولاية الدقم العمانية

“سنتكوم”: الحوثيون هاجموا سفينتين قبالة اليمن



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة “الراي” إن وزارة الخارجية أعربت عن إدانة دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة اسطنبول التركية أمس، الثلاثاء، والتي أدت إلى سقوط عددٍ من الضحايا، من بينهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.

وقالت الوزارة في بيان إنه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت رفضها القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وأشارت صحيفة “القبس” إلى موافقة مجلس الأمة في جلسة اليوم، الأربعاء، التكميلية بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة في المداولتين.

وافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية، لمواصلة النظر في بقية بنود جدول أعمال الجلسة.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له وصلوا صباح اليوم إلى ولاية الدقم بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك ليشمل وأخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار أخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقباله السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وصاحب السمو تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة “الجريدة” أن وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت اليوم، الأربعاء، بأن عدداً من المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدينة حمص وريفها.

وأوضحت الوكالة السورية أن ذلك أسفر كذلك عن أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه قوله: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قالت لوكالة الأنباء الألمانية إن القصف طال مناطق على أطراف حمص.

وأوضحت صحيفة “الوطن” تأكيد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق الإطاري بهذا الوقت الحساس.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "رد حركة حماس يبعث على التفاؤل ولن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة".

وأضاف: "كانت لدينا سلسلة لقاءات في الأسابيع الأخيرة في الدوحة وواشنطن.. وتسلمنا ردا من حماس بشأن الاتفاق الإطار يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي".

وأفادت صحيفة “الراي” بأن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الأربعاء، قالت إن الحوثيين أطلقوا أمس ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن باتجاه سفينتين جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت القيادة أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع «ستار ناسيا» أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

دوليا، قالت صحيفة “القبس” إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أعلن أمس، الثلاثاء، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، رغم الحرب الصهيونية على غزة.

ووصل ميلي إلى الكيان الصهيوني في جولة خارجية يزور خلالها تل أبيب، ومن ثم إيطاليا حيث يلتقي البابا فرنسيس.

وذكرت صحيفة “الراي” أن مسئولين فلبينيين قالوا اليوم، الأربعاء، إن انهيارا أرضيا ناجما عن هطول أمطار غزيرة في جنوب الفيلبين أدى إلى دفن حافلتي ركاب تحت الوحل وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقالت شركة أبكس للتعدين في بيان إن الانهيار الأرضي وقع مساء أمس، الثلاثاء، خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بمقاطعة دافاو دي أورو، حيث كانت الحافلتان تقلان العاملين بالموقع.

ولم يتضح بعد عدد الركاب على متن الحافلتين.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في مدينة ماكو على «فيسبوك» اليوم أن المصابين، ومن بينهم شخص حالته حرجة، نقلوا إلى المستشفى.

وأصدرت هيئة إدارة الكوارث تعليمات بإخلاء ثلاث قرى تابعة لمدينة ماكو الواقعة في جزيرة مينداناو.

وقالت صحيفة “الوطن” إن قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية «نوراد» قالت أمس، الثلاثاء، إنها رصدت أربع طائرات عسكرية روسية تحلق في منطقة تحديد الدفاع الجوي لولاية ألاسكا.

وأضافت القيادة أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تخترق المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي.

وأشارت صحيفة “الوطن” إلى ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية أمس، الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بسبب العواصف الشتوية العاتية التي ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى أن العواصف تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل والشركات.

وذكرت شبكة “أن. بي. سي نيوز” أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب سقوط أشجار خلال العواصف التي وصفتها الجهات الرسمية بأنها "ذات تأثيرات خطيرة وربما تهدد الحياة".

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية أن مدينة لوس أنجلوس شهدت خلال اليومين الماضيين ثالث أعلى معدل تساقط أمطار في تاريخها على مدى يومين.

وكشفت في نشرة توضيحية أن "تهديد الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة يتمدد من جنوب كاليفورنيا إلى مناطق الصحراء الجنوبية الغربية".

وقالت قناة الطقس الأمريكية إن سرعة الرياح تجاوزت في بعض الحالات 100 ميل في الساعة.