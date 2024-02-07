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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يطالب لاعبي نادي السكة بتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز

لقاء اليوم
لقاء اليوم

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نادي السكة الحديد الرياضي، وكان في استقباله كل من المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، والدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

والتقى الوزير بالجهاز الفني لفريق الكرة بنادي السكة بقيادة أمير عزمي مجاهد بحضور اللاعبين، مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم لتحقيق الفوز في مباريات دورة الترقي، والصعود إلى الدوري الممتاز.

وقال إن هذا الأمر سيتحقق طالما أن الجميع يبذل قصارى جهده، مؤكدا أن الوزارة تدعم  فريق نادي السكة الحديد ليصل إلى الدوري الممتاز، خاصة أن الأنشطة الرياضية والاجتماعية تلقى اهتماما كبيرا من وزارة النقل، إلى جانب الاهتمام بتقديم أعلى مستويات الخدمة على خطوط الشبكة المختلفة في ظل التطور الكبير الحالي في منظومة السكك الحديدية، الذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع.

واستعرض الوزير مع رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة خطة استكمال تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي، حيث اطلع على خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء، كما تم استعراض نتائج المخطط الاستثماري الخاص بسور النادي بعد تطويره وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل ضرورة الإسراع في تنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاء المستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903، مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب.

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