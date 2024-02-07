11 فبراير.. أولى جلسات نظر استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

حددت محكمة القضاء الإداري الأحد القادم 11 فبراير لنظر طعن الدكتور هاني سامح، المحامي، رقم 36427 لسنة 78 قضائية، الذي يطالب بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لكونه متطرفا دعا إلى ارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات، مع اعتبار ذلك واجبا وطنيا وقوميا للشباب.

ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في تلك الجريمة بالحبس ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة إلى اغتصاب النساء، ولافتقاره الالتزام في سلوكه المهني والشخصي وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور أحكام جنائية نهائية وباتة حياله.

يذكر أن نبيه الوحش ذكر على صفحته بوسائل التواصل أنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لقبول تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام، وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير.