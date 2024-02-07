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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث الصناعة يبحث مع شركة سعودية تطوير قطاع الحديد والجلفنة

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة

 اجتمعت  دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع ممثل إحدى الشركات السعودية المتخصصة في أعمال مقاولات الاتصالات مع ممثل إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الحديدية والجلفنة بمدينة العاشر من رمضان.

وبناء على عملية التشبيك بين الشركتين لتوريد أبراج اتصالات إلى دولة السعودية برعاية مركز تحديث الصناعة، تم إجراء زيارة ميدانية لمصانع الشركة المصرية الكائنة في مدينة العاشر من رمضان الصناعية.

"تحديث الصناعة": 152 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الفجوة الاستيرادية

تحديث الصناعة يبحث مع اتحاد المستثمرين سبل التطوير في مختلف القطاعات

ويعمل مركز تحديث الصناعة على تفعيل "البرنامج القومي تعميق التصنيع المحلي" الذي يعد أحد برامج المركز بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

مركز تحديث الصناعة الصناعات الحديدية مال واعمال اخبار مصر الصناعات التكاملية Finance Real Estate

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