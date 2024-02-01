عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال اجتماع مع وفد البنك الدولي..

"تحديث الصناعة": 152 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الفجوة الاستيرادية

صدى البلد

عقدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومديري الإدارات المعنية داخل المركز، اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي برئاسة "إيلين أولافسين"، مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تجارب المركز وآلياته حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاته الاستراتيجية نحو تنمية وتعزيز أداء الموردين المحليين لكبرى العلامات التجارية بالسوق المصري، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والتي من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة وزيادة الصادرات، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقام فريق عمل المركز خلال الاجتماع باستعراض سابقة أعمال المركز ومجهوداته في تطوير قاعدة الموردين المحليين لكبرى العلامات التجارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى نجاح تجربة المركز في تحقيق نتائج غير مسبوقة من خلال البرنامج القومي لتنمية المرديين المحليين، والذي من خلاله أصبح المورد باستطاعته الاندماج بسلاسل القيمة العالمية والتعاقد على توريد مكونات ومنتجات لكبرى العلامات التجارية داخل وخارج مصر.

كما استعرضت دعاء سليمة، المنصة الإلكترونية لقائمة الـ 152 فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية والتي يعمل المركز على تحديث أدوات ترويجها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

بشير التابعي: صفقة عبد الله السعيد لن تقدم الإضافة المطلوبة للزمالك

اكتشاف ملعقة تواليت تعود للعصر الروماني ببريطانيا.. لن تصدق فيما كانت تستخدم

مداهمة أوكار تجار الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات ب31 مليون جنيه

النائب العام يضطلع على الكشوف ربع السنوية ونسب إنجاز قضايا الاستئناف

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى

بعد الضربات الإسرائيلية.. إيران تسحب قوات الحرس الثوري من سوريا |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ