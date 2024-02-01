"تحديث الصناعة": 152 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الفجوة الاستيرادية

خلال اجتماع مع وفد البنك الدولي..

عقدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومديري الإدارات المعنية داخل المركز، اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي برئاسة "إيلين أولافسين"، مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تجارب المركز وآلياته حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاته الاستراتيجية نحو تنمية وتعزيز أداء الموردين المحليين لكبرى العلامات التجارية بالسوق المصري، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والتي من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة وزيادة الصادرات، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقام فريق عمل المركز خلال الاجتماع باستعراض سابقة أعمال المركز ومجهوداته في تطوير قاعدة الموردين المحليين لكبرى العلامات التجارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى نجاح تجربة المركز في تحقيق نتائج غير مسبوقة من خلال البرنامج القومي لتنمية المرديين المحليين، والذي من خلاله أصبح المورد باستطاعته الاندماج بسلاسل القيمة العالمية والتعاقد على توريد مكونات ومنتجات لكبرى العلامات التجارية داخل وخارج مصر.

كما استعرضت دعاء سليمة، المنصة الإلكترونية لقائمة الـ 152 فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية والتي يعمل المركز على تحديث أدوات ترويجها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.