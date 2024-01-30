تحديث الصناعة يبحث مع اتحاد المستثمرين سبل التطوير في مختلف القطاعات

عقد مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة اجتماعا مع الاتحاد المصري لجمعيات واتحاد المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاستماع إلى المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك عرض جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمجتمع الصناعي كافة.

وتحدثت دعاء سليمة حول جور المركز في ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية.

خفض الواردات

كما أكدت دعاء سليمة أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.



ومن جانبهم أثنى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب المركز وقدم الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالشكر لدعاء سليمة على ما تقدم به مركز تحديث الصناعة من جهود لتحسين بيئة الأعمال مؤكدين دعمهم للمركز في نموذج أعمال ربط الأكاديميا بالصناعة ومعربين عن رغبته في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلاً.

