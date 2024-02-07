برلماني: رسائل الرئيس مع بلينكن تجدد العهد المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أثناء زيارته لمصر، قائلا: أكدت على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وبحث تطورات الجهود التي تبذلها مصر على الصعيد العربي والغربي من أجل الضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس كان حريصا على توجيه كافة رسائله للجانب الأمريكي باعتباره الأقوى تأثيرا على إسرائيل، والتي تحمل المطالب الرئاسية التي لن تهدأ أو تكل عن المطالبة بها وهي وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأشار عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي، بشأن ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا الحديث قطع ألسنة المشككين في الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح النائب يسري المغازي، ضرورة تنفيذ ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة، لافتا أن الحديث تضمن التاكيد على ثوابت الرؤية المصرية تجاه التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية.