|استقرار الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل.. نتنياهو يعو القيادتين لبحث رد حماس عن الصفقة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة بدأت تتجه نحو المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيدا من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 7-2- 2024.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "لا للمجاملات والعصبية والمنتخب فوق الجميع".. ماذا قال حسام حسن في جلسته مع وزير الرياضة؟".

أفادت رويترز، في نبأ عاجل على شاشة القاهرة الإخبارية، بأن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العملية العسكرية واستعادة الهدوء التام.

أكدت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيناقش في إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

أعلنت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها بأن مصر تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في السوق الشعبي في العاصمة الصومالية مقديشو.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية أن نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حماس على الصفقة.

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزراه التموين لشئون الرقابة، إن الأوكازيون الشتوي بدأ من يوم الإثنين الموافق 5 فبراير ومستمر لمدة شهر، مؤكدًا أن المشاركة في الأوكازيون تتم بإجراءات سهلة للغاية وفقًا لتوجيهات وزير التموين.

قال مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، إنه من المفترض على الشعب أو الجماهير أن يقوم بالحكم على تلك الدورة من معرض الكتاب، مشيرا إلى أنه هو الإحصائيات أو الدلالات التي حققتها الدورة ال55.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا، الخميس، بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

هاجمت روسيا أوكرانيا بصواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار من نوع شاهد في موجة استهدفت فيها عدة مدن أوكرانية صباح الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 10 آخرين من بينهم امرأة حامل.

