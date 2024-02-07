مراسل القاهرة الإخبارية في لندن: حريق محكمة "أولد بيلي" سببه ماس كهربائي

قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية في لندن، إنه عند العاشرة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي اليوم في بريطانيا، تلقى جهاز الإطفاء بالعاصمة لندن اتصالا يشير إلى وقوع انفجار وحريق في مبنى محكمة "أولد بيلي"، وتوجهت 4 عربات إطفاء تصحبها عربات من الشرطة والإسعاف إلى المكان، ليكتشفوا أن الانفجار والحريق كان في المبنى الملاصق لمبنى المحكمة.

وأضاف "بشير"، خلال رسالة على الهواء، أن شهود العيان أكدوا أن انفجارا جاء بعد وميض الأنوار والإضاءة داخل المبنى، وهو ما يعزز فرضية الماس الكهربائي، وتم إخلاء مبنى المحكمة وإحاطة المكان بالأشرطة اللاصقة لإغلاقه لحين استكمال التحقيقات لتتأكد تماما أن العملية لا شبهة جنائية بها.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، والعمل توقف في المحكمة، وإخلاء القضاة والمحامين حتى المتهمون تم نقلهم إلى عربة سجن في المكان، ولم تسجل أي إصابات حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن المحكمة تختص بالقضايا الجنائية التي تصلها من داخل لندن، والتي يحول إليها من مدن العاصمة، وهي من المحاكم العريقة في بريطانيا لكن المشهد يقترب أكثر من أن يكون سببه تماسا كهربائيا أكثر منه شيئا آخر.