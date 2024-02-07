السيطرة على حريق هائل في ورشة دوكو بإحدى قرى الدقهلية

شب حريق هائل داخل ورشة دوكو سيارات بمنزل مكون من ثلاث طوابق بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورو بلاغ بنشوب حريق كبير داخل ورشة دكو سيارات بمنزل مكون من ثلاث طوابق بأحدى قرى الدقهلية بقرية ميت مزاح بالقرب من المدرسه الابتدائي حيث نشب الحريق بالدور الاول داخل الورشه

انتقل ضباط المباحث وسيارات الحماة المدنية وتم السيطرة على الحريق قل أن يمتد إلى باقى الأدوار.

وأصيب بحالة اختناق شخص يدعى علاء محمد علي 65 عاما مقيم ميت مزاح وأصيب باختناق وسحاجات بالوجه وتم نقله للمستشفى الدولى بالمنصورة

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة