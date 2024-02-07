أمن الدقهلية يتوصل لهوية جثة شخص مجهول داخل عقار بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية اليوم من كشف هوية شخص عثر على جثته متحللة داخل عقار صادر له قرار إخلاء بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي، بالعثور على جثة شخص مجهول وجثته متحللة داخل عقار، وذلك خلال تنفيذ قرار اخلاء رقم ٣٩٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ .

وتم نقل الجثه المستشفى الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة لشخص يدعى كامل مصطفى شعبان ٤٥ عاما مقيم اول المنصوره.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.