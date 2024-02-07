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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي باستشاري الهيئة العربية للتصنيع لبحث مصنع تدوير المخلفات ببلقاس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدكتور عبده محمدين نائب مدير مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية والدكتور احمد حسن استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس عادل الششتاوي مستشار رئيس مجلس ادارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية احدى وحدات الهيئة العربية للتصنيع و اعضاء وفد الشركة المهندس عمرو القاضي والمهندس حازم ابو بكر والمهندس شريف ابو ريه وذلك بحضور  محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية والمهندس ابراهيم النجار وكيل الادارة ومديري الادارات الفرعية بادارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة الدكتوره هدير زيد والدكتوره مي سمير و محمد عبد العزيز،  وقد استهدف الاجتماع التنسيق بين كافة الجهات والاجهزة المشاركة بالعمل في مشروع تحسين نوعية المياة بمصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية.


استعرض "مختار "خلال اللقاء الاجراءات التنفيذية المتخذه والاستعدادات اللازمة بشأن البدء في تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو بمركز بلقاس وذلك ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر باشراف وزارة التنمية المحلية والذى يتم تنفيذه بتمويل أوروبى.
 

وأشار "مختار" ان وفد الهيئة واستشاري المشروع والشركة القائمة علي التنفيذ يقومون اليوم بالمعاينة علي الطبيعة لارض المشروع بقلابشو علي مساحة 18 فدان .

وطالب "مختار" مسئولي الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بالعمل الجاد لتذليل كافة العقبات امام احتياجات الشركة والهيئة للبدء في تنفيذ المشروع في مده قدرها 12 شهر وسرعة دخولة الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات مواطني القري الواقعة علي مصرف كيتشنر ..واشار محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية

 وقال" مختار"ان معاينة الارض يأتي ضمن اجراءات البدء في اعمال انشاء المصنع المذكور، وقال مختار ان القرى الواقعة على مصرف كيتشنر  وفروعه يبلغ عددها  29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروة، حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى " مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر وان مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها مشيرا انه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقري الواقعة علي طول المصرف وفروعه.. 
وقد اكد محافظ الدقهلية  على تقديم اجهزة المحافظة  لكل اشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية مشيرا ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر 

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الإدارة المتكاملة للمخلفات الهيئة العربية للتصنيع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية مصنع تدوير المخلفات الصلبة مصنع تدوير المخلفات مديري الإدارات

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