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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرصه على محدودي الدخل

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب

قال  النائب علاء عبدالنبي ، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً والتي يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، جاءت في توقيت  مناسب للتخفيف من الأعباء على المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادي.

وأشاد عبدالنبي في بيان صحفي اليوم ، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ،و حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ينحاز دائما لمحدودي الدخل واصحاب المعاشات  وذلك ما تضمنه القرار بتطبيق 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه ، و- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، و رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأشار إلي أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار. 

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