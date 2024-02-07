نادي بلدية المحلة يعلن ضم صفقتين جديدتين

أعلن نادي بلدية المحلة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا ضمه صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر فريق بلدية المحلة فيديو- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-، اليوم؛ لتقديم اللاعب وحيد محسن، معلقا "هدّاف الفريق في رحلة الصعود للدوري الممتاز المهاجم وحيد محسن في ملعب بلدية المحلة من جديد".

كما أعلن النادي اليوم عن ضم اللاعب الأنجولي إينوك بنجامين تولا، ونشر صورة للاعب، كتب عليهاً "قادمًا من بنغيلا.. أنجولي ينضم لكتيبة النادي... مرحبًا بك إينوك بنجامين تولا".

وكان بلدية المحلة تعاقد مع عبدالله جمعة لاعب الزمالك السابق، بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.