عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

واي فاي وهدايا.. قريبا في مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الأهرامات

صورة من تفقد مشروع
صورة من تفقد مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والاثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، منطقة الخدمات بأهرامات الجيزة، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتشغيل مدخل المنطقة الأثرية على طريق القاهرة الفيوم والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها في الربع الثاني من عام 2024.

وأكد العميد مهندس هشام سمير أن كافة الأعمال تجري على قدم وساق وبالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية طبقا للدراسات المعدة مسبقا، بما يضمن الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمدخل الجديد ومسارات الزيارة منها على الوجه الأمثل، الأمر الذي من شأنه يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يتضمن على مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، وقاعة سينما، ومركز طبي، وعربات جولف وأتوبيسات نقل كهربائية لضمان سهولة تنقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها.

كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.

أهرامات الجيزة الأعلى للأثار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة أهرامات أثرية الأثار والمتاحف الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قرارات الرئيس السيسي

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

واي فاي وهدايا.. قريبا في مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الأهرامات

بعد رد حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مستمرة

يواجه الأردن| منتخب قطر يبلغ نهائي أمم آسيا بعد الفوز على إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ