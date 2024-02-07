مستقبل وطن: الرئيس لا يتوانى عن تخفيف الأعباء على المواطنين

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اكبر دليل على شعوره بالأعباء التي يتحملها المواطنون، لافتا إلى أن قطاعا كبيرا من الشعب المصري سيستفيد من قرارات الرئيس اليوم.

وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة” ، ان هزمه القرارات التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبء على ميزانية الدولة وميزانية الدولة لن تتكبد هذه الاعباء الا لو كانت هناك احتياطيات.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوانى عن اي شيء لصالح المواطنين طلما انه في استطاعه الدولة وهذا ما اكد عليه اكثر من مرة.



وتابع: "المواطن سيشعر بقيمة هذه الزيادة، وما لفت نظرى هو رقم زيادات المعاشات وهو 74 مليار جنيه، وهو رقم كبير على الميزانية ولكنه هو الأكثر مما تم الإعلان عنه".