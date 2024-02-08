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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم المتداولة تجاوزت الـ 195 مليار ريال في يناير 2024

صدى البلد

 بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة بلغت نحو 195.94 مليار ريال، نفذت عبر 11.87 مليون صفقة منفذة، أنهى مؤشر السوق الرئيس "تاسي" شهر يناير 2024 عند مستوى 11,796.63 نقطة، وفق التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن تداول السعودية، وسجل المؤشر أعلى نقطة إغلاق له خلال الشهر في 7/1/2024، حيث كان عند مستوى 12,285.07 نقطة.
وحقق المؤشر نمواً سنوياً بلغت نسبته 9.30%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، حيث كان عند مستوى 10,792,85 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 10,673.99 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2024، في حين بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يناير 8.19 مليارات سهم.
وعلى صعيد مؤشر السوق الموازية "نمو"، فقد أغلق عند مستوى 24,986.68 نقطة في شهر يناير 2024، محققاً بذلك نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 30.54%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023.
يشار إلى أن المؤشر قد وصل لأعلى نقطة إغلاق له في 25/1/2024، عند مستوى 25,248.70 نقطة.
فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 644.12 مليون ريال، نفذت عبر 61.36 ألف صفقة خلال شهر يناير 2024، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 47.67 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يناير 40.97 مليون سهم.

الأسهم المتداولة السوق الموازية القيمة السوقية شهر يناير يناير 2024 السعودية

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