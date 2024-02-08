عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو معاك اخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ 5 ملايين جنيه

صدى البلد

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

قرار عاجل من النيابة في واقعة ابتلاع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

 

نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ليلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش.. خبير يكشف تلاعب إثيوبيا بالدلائل

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

قرار عاجل من النيابة في واقعة ابتلاع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس

جوزي كان عنيف جدا|تفاصيل مثيرة بواقعة "طفلتي الأسانسير"

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين وأسرة طفلتي الأسانسير إلى محكمة مدينة نصر

جردها من ملابسها.. تفاصيل قضية اعتداء متهم على فتاة داخل جراج بـ أوسيم

ولع فيه| تفاصيل محاكمة ميكانيكي أنهى حياة صديقه بالزيتون

"يوميات أنوش" خربت بيتها| بدء جلسة استئناف "نبوية" على حكم حبسها

بعد قليل| بدء محاكمة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا للقانون

لماذا وقعت رحلتي الإسراء والمعراج ليلا ؟.. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

ازاي تسرع الراوتر من غير ما النت يخلص بسرعة

الحبس 6 أشهر عقوبة جرائم تقنية المعلومات في هذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ