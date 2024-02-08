دفاع النواب : "الداخلية" نجحت فى مواجهة مافيا المتلاعبين بالدولار

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنجاحات الكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية فى مواجهة مافيا المتلاعبين فى الدولار مشيراً إلى أن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى عدة عوامل فى مقدمتها قيام وزارة الداخلية بتنفيذ القانون وضبط المضاربين والمتاجرين فى الدولار ومصادرة المضبوطات خاصة أن القانون يمنع بيع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة ويوجه عقوبة صارمة لها.



ودعا " طنطاوى " فى بيان له أصدره إليوم وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية لضبط كل المجرمين المتلاعبين لبيع وشراء الدولار فى السوق السوداء معرباً عن ثقته التامة في قدرة الدولة بجميع أجهزتها على إنهاء ظاهرة السوق السوداء والتلاعب بالدولار.



وأكد النائب خالد طنطاوى أن جميع خبراء المال والاقتصاد أكدوا أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء فانخفضت أسعار مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الإضرار بالاقتصاد الوطني