"تعليم مطروح" تُنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة في 877 مدرسة.



وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام باتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقد ندوات لرفع الوعي لدى العاملين بالقطاع التعليمي بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس مطروح، والتنسيق مع مجالس المدن لإزالة الإشغالات أمام المؤسسات التعليمية، وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ تحدث، والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية.



ونبه وكيل الوزارة على مديري الإدارات التعليمية مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني؛ بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب، مشددا على ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة.